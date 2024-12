Beim Derby gegen den SC Celerina konnten sie sich beim Heimspiel wieder behaupten. Die letzte Partie Mitte Oktober fiel in einer knappen Entscheidung zu Gunsten der Oberengadinerinnen aus. Am letzten Sonntag liessen die Spielerinnen des CdH Engiadina ihren Kontrahentinnen mit 5:0 keine Chance. Bereits nach 32-Sekunden fiel dank Lara Zanetti das 1:0. In der 19. Spielminute war es wieder Zanetti mit der 2:0-Führung für die Unterengadinerinnen. Im Mitteldrittel sorgte Bigna Cantieni für das 3:0 und konnte im Schlussdrittel auch zum 4:0 im Powerplay verwerten. Für den Schlusstreffer sorgte Maria Bonorand in der 59. Spielminute. Mit diesem Sieg sichern sich die Hockey-Chicas den dritten Tabellenrang der SWHL C.





Die letzte Partie gegen die Basel Hockey Ladies fiel mit 11:0 klar zu Gunsten der Unterengadinerinnen aus. Am kommenden Sonntag um 12 Uhr treffen die beiden Teams nochmal aufeinander. Dann wird sich zeigen, ob die Hockey-Chicas ihre Siegesserie fortführen können.

Autorin: Fabiana Wieser