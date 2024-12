In der Fragestunde des Grossen Rats hat Regierungsrätin Carmelia Maissen am Mittwoch informiert, dass der Kanton Graubünden seit Februar dieses Jahres 63 Wolfsabschüsse beschlossen hat, 41 Wölfe wurden bereits geschossen. Die Kosten, welche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Wolf verursacht haben, belaufen sich auf rund eine halbe Million Franken.



Am vergangenen Montag wurde der neue Schutzstatus des Wolfs in Europa bekannt, der weniger rigoros ist. Der Beschluss könnte die Bewilligungspraxis für Abschüsse künftig vereinfachen. Carmelia Maissen hat in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass die Regierung den Wolf ähnlich wie den Steinbock schützen möchte, was ein tieferer Schutzstatus für den Wolf als bisher bedeutet. Dies gilt aber erst im Jahr 2025.