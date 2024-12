Vor Kurzem ist das Alterszentrum Du Lac in St. Moritz mit 60 Pflegezimmern und 17 Alterswohnungen im vierten Stock fertiggestellt worden. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Sils, Silvaplana und St. Moritz. Wie auch das Pflegeheim Promulins in Samedan wird das Alterszentrum Du Lac von der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin betrieben. Gabriela Busslinger, Zentrumsleitung Alterszentren, ist zufrieden mit dem Betriebsstart: «Das Alterszentrum Du Lac ist bereits jetzt ein lebhafter Betrieb.» Bewohnerinnen und Bewohner, Mieterinnen und Mieter der Alterswohnungen und auch externe Gäste nutzen den Restaurationsbetrieb rege.





Noch halten sich Handwerker im Haus auf. «Diese erledigen aber äusserst rücksichtsvoll ihre Arbeiten», sagt Gabriela Busslinger. Die Feinabstim­mun­gen in verschiedenen Bereichen benötigen gemäss ihren Auskünften noch Zeit. «Das Miteinander wird aber gelebt, und dies ist das wichtigste Element», betont sie. Auch sei das Interesse von Seniorinnen und Senioren für Zimmer im Alterszentrum Du Lac gross. Was noch Sorgen bereitet, ist die Personal­situation. Aktuell läuft der Betrieb mit nur einer Abteilung auf dem zweiten Stock. «Der Bettenaufbau erfolgt in unmittelbarer Kausalität zum Personalaufbau», sagt Gabriela Busslinger. Konkret: Je schneller mehr Fachkräfte rekrutiert werden können, desto mehr Seniorinnen und Senioren können einziehen. «Die Rekrutierung läuft weiter, wir freuen uns über Bewerbungen für Fachpersonal, Assistenzpersonal mit und ohne Kurs des Schweizerischen Roten Kreuzes», erklärt die Gesamtleiterin der beiden Alterszentren. Quereinsteiger seien ebenfalls herzlich willkommen.