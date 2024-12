St. Moritz siegt in Weinfelden 7:1

Der EHC St. Moritz bestätigt seine starke Form. In Weinfelden geraten die Oberengadiner nie in Gefahr das Spiel zu verlieren, bereits nach zwei Drittel führen sie mit 5:0 Toren. Bei den St. Moritzer erzielte Gian-Luca Niggli drei Tore. Am Schluss endet das Spiel mit 7:1 Toren für die St. Moritzer.