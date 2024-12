«Ich liebe die Berge», sagt Ralph Bühler, «und wenn ich Menschen auf Touren begleiten, sie Neues entdecken lassen kann, macht mich das glücklich.» 1963 in Basel geboren, hat Ralph seine ersten Lebensjahre in der französischen Schweiz verbracht. Als er siebenjährig war, ist seine Familie wieder nach Basel umgezogen, wo er bis zu seinem Geografie-Studium lebte.





Sein sympathischer Basler Dialekt lässt ihn auch heute noch als solchen erkennen, trotz seiner Verbundenheit zum Unterengadin. Die Liebe zu den Bergen und Graubünden wurde ihm bereits in die Wiege gelegt, denn sein Vater war Bündner, und die Familie hat ihre Ferien meistens im Bündnerland verbracht. Nach dem Studium arbeitete Ralph als Geograf im Umwelt- und Naturschutz und war während zwei Sommersaisons Hüttenwart in einer SAC-Hütte. Etliche Jahre engagierte er sich beim SAC und bei der Jugend und im Sport als Tourenleiter.





Seit nunmehr bald dreissig Jahren ist Ralph Bühler Reise- und Wanderleiter bei Baumeler Reisen und begleitet Wandergruppen im Engadin, oft aber auch im Ausland, besonders in Italien. «Nebst den Engadiner Bergen haben es mir auch die Liparischen Vulkaninseln angetan», so Ralph Bühler. Im Winter leitet er Schneeschuhtouren, vorwie­gend in der Ferienregion Unterengadin, Samnaun und Val Müstair. Ein Reise- und Wanderleiter verbindet zwei grosse Leidenschaften: die Liebe zur Natur und die Freude, Menschen neue Orte und Erlebnisse näherzubringen. Er führt nicht nur sicher durch malerische Landschaften, sondern vermittelt auch tiefgehende Kenntnisse über die Umgebung, lokale Geschichte und Kultur. Als Brücke zwischen Reisenden und der Natur erfordert diese Tätigkeit nicht nur körperliche Fitness und Orientierungssinn, sondern auch eine ausgeprägte soziale Kompetenz und Einfühlungsvermögen, hat man es in einer Gruppe von manchmal bis zu 15 Personen doch mit den unterschiedlichsten Charakteren zu tun. Die Touren und Unterkünfte werden von Ralph Bühler sorgfältig ausgesucht und rekognosziert. Auch wenn das Administrative durch den Reiseveranstalter organisiert wird, ist der Reiseleiter vor Ort verantwortlich für einen reibungslosen Ablauf. Flexibilität und Organisationstalent sind wichtige Fähigkeiten eines Reiseleiters, denn oft muss aufgrund der Wetterlage oder anderweitiger Probleme eine geplante Tour umgestaltet werden.





«Die schönen und sehr oft auch lustigen Erlebnisse stehen immer im Vordergrund», ist Ralph Bühler überzeugt. So freuten er und seine Reisegruppe sich königlich, als sie auf der höchstgelegenen Alp in den norwegischen Bergen bei der Besichtigung der dortigen Käserei auf König Harald und Königin Sonja trafen und in ungezwungener Atmosphäre plauderten. «Als Reise- und Wanderleiter bin ich viel unterwegs, komme weit herum und erlebe viel. Wenn ich dann zu Hause bin, geniesse ich die Ruhe.»





Dieser Artikel ist erstmals im Unterengadiner Gästemagazin «Allegra» erschienen.

Autorin: Annelise Albertin