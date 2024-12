Die unzumutbaren Arbeitsbedingungen und Billiglöhne der Arbeitenden in der Mode-Industrie zeigen nach wie vor ein düsteres Bild. Immer mehr Menschen werden sich das bewusst und wünschen sich eine Veränderung dieser ausbeuterischen Situation. Sie sind bereit, weniger, dafür aber fair produzierte, hochwertige und nachhaltige Mode zu kaufen. Frauen und Männer lassen nicht mehr alles an ihre Haut und fühlen sich erst gut, wenn ihre Baumwollshirts kein Pestizid enthalten und ihre Jacke nicht den Geruch von Ungerechtigkeit und Ausnützung verbreitet.





Dieses erwachende Bewusstsein ermutigt das Weltladen-Team Pontresina, attraktive und hochwertige Kleidung anzubieten. Seit mehreren Jahren gibt es im nicht Gewinn orientierten Geschäft in Pontresina eine neue Kollektion mit schön weichen und kuscheligen Alpaca Modellen, handgestrickt von alleinerziehenden indigenen Frauen aus Cuzco in Peru. An der Modeschau am vierten Adventssonntag präsentieren Jugendliche und Junggebliebene die modischen Trends und unterstützen mit ihrem Engagement Pilar, Juanita, Rosa, und all die andern Strickerinnen und ihre Familien in den Anden.





Die Modeschau findet statt am Sonntag, 22. Dezember, um 17.00 Uhr im Foyer des Hotel Engadinerhof in Pontresina. (Einges.)