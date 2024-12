Winterstart mit mobiler Sauna und neuer Brauerei

Am Montag haben die La Plaiv-Gemeinden von La Punt Chamues-ch bis S-chanf ihre Leistungspartner zu einem besonderen Kick-off geladen. Zuerst wurde die neue Brauerei in S-chanf besucht, danach ging es in die Loft 99 Eventlocation.