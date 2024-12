Nach den Abendspielen sorgen zudem die ÖV-Partner Südostbahn (SOB) und Thurbo für Anschluss bis Zürich Hauptbahnhof respektive Rorschach. Engadiner ÖV-Nutzende erreichen via Extrazug den Anschluss in Klosters Platz nach Scuol-Tarasp respektive St. Moritz (Umstieg in Sagliains). Motorisierten Hockeyfans aus dem Engadin steht am Autoverlad Ve­reina die letzte Spätverbindung zur Verfügung, welche den Verladebahnhof Selfranga um 23.50 Uhr verlässt.

Rhätische Bahn