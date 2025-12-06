Ab heute Samstag können Langläufer und -läuferinnen eine rund einen Kilometer lange Strecke in Maloja geniessen – und das Angebot an präparierten Loipen wird kontinuierlich ausgebaut. So ist unter anderem auch die Verbindung zwischen Celerina und Pontresina geöffnet sowie die Strecke zwischen Bever Isellas und La Punt. Aktuell kann auf folgenden präparierte Loipen im Oberengadin gelaufen werden: Sils Furtschellas, circa 3,5 Kilometer, Silvaplana/Surlej, 4 Kilometer, St. Moritz, 4,5 Kilometer, Pontresina, 6,5 Kilometer, Celerina, 6 Kilometer, Samedan, 2,5 Kilometer, Bever, 5,5 Kilometer und in der La Plaiv mit 4,5 Kilometer.



Autor: Redaktion Engadiner post

Foto: Daniel Zaugg



