Erfolgreiches Curling-Eröffnungsturnier

Der St. Moritz Curling Club konnte sein Eröffnungsturnier auf dem eigenen Eisfeld im Kulmareal erfolgreich durchführen. Bei besten Eisverhältnissen, strahlendem Sonnenschein und einer beachtlichen Zahl an Zuschauern traten am 26. Dezember acht Teams gegeneinander an.