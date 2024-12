Erstmals in dieser Saison durfte der HC Albula zu Hause antreten. Auf der Natureisbahn in Bergün verfolgten am Samstagabend 231 Zuschauer die Partie gegen Nachbar und Schlusslicht La Plaiv. Die Heimmannschaft gab sich keine Blösse und siegte standesgemäss mit 8:3 (2:2, 4:1, 2:0) Toren. Die Drittelsergebnisse verdeutlichen allerdings, dass es am Anfang nicht so leicht war, Albula musste gar einen Rückstand (2:3 nach 29 Minuten) wettmachen.





Der SC Celerina trat gleich zweimal an: Am zweiten Weihnachtsfeiertag gewann das Team auswärts beim HC Silvaplana-Sils in Mulets nach zähem Spiel mit 2:0 Toren. Die Grundlage legten die Celeriner in den ersten beiden Abschnitten mit je einem Einschuss. Im zweiten Spiel am Samstagabend im heimischen Sportzentrum musste Celerina hingegen Leader Samedan die Punkte überlassen, obschon man dem Nachbarn bis zur 54. Minute zähen Widerstand leistete. Samedan trat in Celerina ohne seine beiden Topskorer Rafael Heinz und Marco Tosio an und gewann schliesslich dank einem Shorthander von Beda Biert sechs Minuten vor Schluss mit 4:3 Toren. Vor 69 Zuschauern war Biert zweifacher Torschütze für den verlustpunktlosen Spitzenreiter.





15 Tore bekamen die 167 Fans im Südtäler-Duell in Le Prese zu sehen. Die Treffer waren allerdings einseitig verteilt: De HC Poschiavo siegte gleich mit 13:2 über Hockey Bregaglia. Der erste Treffer gelang den Gästen erst beim Stande von 9:0 in der 45. Minute.





Schliesslich verlor der HC Silvaplana-Sils am Samstagabend auch sein zweites Spiel in dieser Festtagswoche gegen den HC Zernez. Dies mit 2:9 Toren gleich deutlich. Bei den Gästen zeichnete sich Marino Denoth als fünffacher Torschütze aus. In diesem Spiel kamen die Gastgeber zwischenzeitlich bis auf 2:3 heran (33. Minute), ehe sich die Zernezer doch noch klar durchsetzten.





Der Zwischenstand in der 3.-Liga-Gruppe 2 Ostschweiz: 1. EHC Samedan 7 Spiele/21 Punkte; 2. HC Poschiavo 7/18; 3. HC Zernez 8/18; 4. Hockey Bregaglia 7/9; 5. HC Silvaplana-Sils 8/10; 6. HC Albula 7/8; 7. SC Celerina 9/6; 8. CdH La Plaiv 7/0.

Autor: Stephan Kiener