Bun di, bun an!

Mit diesem Bild, aufgenommen an Silvester am Silsersee, wünschen wir unseren Leserinnen und Lesern einen guten Start ins neue Jahr. Wir freuen uns, Sie auch 2025 mit 152 Ausgaben der "Engadiner Post/Posta Ladina" bedienen zu dürfen. Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am Samstag, 4. Januar.