Im Powerplay nutzten die Chicas ihre Chance bereits in der dritten Spielminute und gingen dank dem 1:0 von Lara Zanetti früh in Führung. In der 17. Minute gelang den Zürcherinnen der Ausgleichstreffer und keine zwei Minuten später sogar der Führungstreffer. Das Mitteldrittel war wenig von Aktionen geprägt und blieb torlos. Die Chicas standen im Schlussdrittel immer noch unter Zugzwang, konnten aber in der 47. Minute mit dem Treffer von Raja Reichlin den Ausgleich wiederherstellen. Nach torloser Verlängerung führte kein Weg am Pe­naltyschiessen vorbei, wobei sich die Unterengadinerinnen den Zücherin­nen schlussendlich geschlagen geben mussten. Die Chicas überzeugten trotz knapper Niederlage mit einem starken Auftritt und konnten die Dominatorinnen der aktuellen Saison fordern, wie es bisher keinem einzigen Team gelang. Die ZSC Lions Girls gaben bisher in der SWHL C noch keinen Sieg aus der Hand und mussten gegen die Unterengadinerinnen zum ersten Mal überhaupt in die Verlängerung. Die 2:3-Niederlage bringt den Chicas dennoch einen wichtigen Punkt für die Tabellenwer­tung. Dort befinden sich die Unter­engadinerinnen aktuell hinter den ZSC Lions Girls und dem EHC Schaffhausen an dritter Position und überzeugen bisher mit einer starken Saison. Am kommenden Samstag treffen die Chicas im Auswärtsspiel auf die Zweitplatzierten des EHC Schaffhausen.

Autorin: Fabiana Wieser