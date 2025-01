Üna fuolla da persunas s’ha radunada in venderdi bunura per festagiar la prüma palada da la Chasa Plavna. Là ingio chi’s rechattan actualmaing la butia Jon Sport e Gourmet Engiadina ed illa part abitada dal stabilimaint esa previs da far ün nouv stabilimaint cun ün re-storant public e butias, 20 abitaziuns servidas cun var 60 lets, nouv abita-ziuns secundaras ed ün’abitazun primara. I dess dar büros, spazi per uffants e famiglias, üna plazza d’inscunter publica, ün nouv passagi da peduns vers Scuol Suot ed üna colliaziun cul hotel Belvedere e cul Bogn Engiadina. Fingià realisada es la nouva garascha suotterana.





Il stabilimaint vain dozà ed ingrondi. Il patrun da fabrica es Belvedere Scuol AG, sco büro d’architectura es gnüda tschernüda Renato Maurizio AG da Malögia. La prüma palada es gnüda festagiada in preschentscha da tuot las partecipadas e’ls partecipats al proget, dal manader da fabrica fin a la possessura dad abitaziun, da l’architecta interiura fin al possessur da la butia da sport.





Dandettamaing esa i svelt

Kurt Baumgartner ha bivgnantà a las preschaintas e’ls preschaints cun dar ün sguard inavo sül cumbat per pudair acquistar l’anteriur stabilimaint da Coop. Oriundamaing vess survgni ün fond d’investment da l’Israel precedenza pel stabilimaint vaschin dal hotel Belvedere. «Nus ans vain ingaschats cun vehemenza e vain fat trattativas intensivas per pudair surtour a la fin finala quist stabilimaint», ha quintà Kurt Baumgartner, possessur e president dal cussagl administrativ da Belvedere Scuol AG.





Il büro d’architectura ha elavurà ün pre-proget. «Nus vain inoltrà la dumonda da fabrica in avrigl 2022 pensond chi detta ün process da divers ons, ma ot eivnas plü tard vaivna fingià il permiss da fabrica», ha quintà l’hotelier. Recuors nun haja dat ingüns. Il team d’architects es dimena gnü ün pa suot squitsch da temp cun elavurar il proget final.





Ün augmaint da la sporta

«Per nus d’eira cler da principi davent cha nus nu fabrichain ün ulteriur hotel be daspera, cun quai vessna fat concurrenza a nus svessa», ha dit Kurt Baumgartner dürant l’aperitiv da la prüma palada. Perquai daja uossa uschedits «service appartements«, dimena abitaziuns per giasts chi pon eir dovrar la sporta da la Belvedere Hotel Familie. «Quai es ün prodot chi manca amo pro nossa sporta», ha declerà l’hotelier. I saja ün prodot pel giast chi giavüscha individualità e flexibilità. Fat quint vegna cun 15 000 ulteriuras pernotaziuns l’on culla Chasa Plavna.





La butia Jon Sport fita localitats sün duos plans. Dürant ils prossems ün e mez fin duos ons as rechatta la butia in ün container sün duos plans sül parkegi vidvart. «Nus stuvain avair üna tscherta cuntinuità, eu less tgnair la cliantella e’l persunal cumplet» ha dit il possessur da la butia Jon Fanzun. L’ufficina da skis es fingià gnüda spo-stada a Pradella. Intant gira la vendita speciala cun reducziuns per diminuir il material. «L’unic chi’d es amo intschert es che trafic da cliaints chi darà aint il provisori e quantas emissiuns cha’l fabricat darà», uschea Jon Fanzun.





Investiziun da 30 milliuns francs

Previs es ün nouv restorant cun üna cuschina plü simpla. «Nus eschan üna destinaziun da l’on e lain spordscher ün restorant chi funcziuna eir dürant l’avrigl o november», ha declerà Kurt Baumgartner. Pel interiur es respunsabla l’architecta interiura Leslie Nader da Turich. Las desch abitaziuns cun vi-sta libra sun per part fingià vendüdas. Planisà es eir ün indriz da bowling. Ultra da quai survain il persunal ün nouv restorant ed i dà ün nouv sistem per dischmetter la rüzcha.





Tuot in tuot cuosta il fabricat bundant 30 milliuns francs. «Per nus es quai üna lezcha da Hercules», ha intunà l’hotelier. Il böt es l’avertüra da la Chasa Plavna vers la fin dal 2026 - punctualmaing pel giubileum da 150 ons hotel Belvedere. In lündeschdi cumainza la sanaziun dad asbest. La fin da marz vain sbodà il stabilimaint existent e fin l‘utuon da quist on dess star la construcziun brutta.





Chasa cun ütilisaziun publica

Reto Maurizio ha tradi amo ün pêr detagls davart l’architectura: «Il stabilimaint nouv sumagliarà a la Chasa Nova vidvart l’hotel Belvedere, dimena i sarà darcheu ün corp cotschen». Il böt saja da fuormar opticamaing ün’unità dals stabilimaints intuorn l’hotel Belvedere. La gronda sfida es per Reto Maurizio e seis team il program da fabrica sportiv. «Il proget consista da trais fabricats», ha declerà l’architect. I detta üna renovaziun, i vegna sbodà ün stabilimaint e fabrichà ün nouv e lura vegna il stabilimaint eir amo dozà. «Il temp cha nus vain per realisar tuot quai es praticamaing nolla», ha’l manià. Ils planisaders sajan uossa dependents da las impraisas per pudair restar aint il temp.





«Il bel vi da la Chasa Nova es ch’ella ha eir ün’ütilisaziun publica. Quai es adüna üna schanza per manar vita in cumün, in quist cas esa üna plüvalur pel Stradun», ha dit l’architect.





Il Stradun nu vain bloccà

Las prümas lavuors cumainzan in lündeschdi chi vain. Manader da fabrica es Jon Armon à Porta dal büro d’in-dschegners Caprez. I’s tratta da strar oura differents elemaints, tagliar oura plattas da betun e da cumanzar culla fundamainta i’ls plans suotterrans. «Culla gronda sbodada cumanzaina lura la fin da marz», ha’l infuormà. Lavurà vegna cun duos grüs, ün suot il stabilimaint e l’oter sül Stradun. Üna gruppa da lavuraints lavura vi da las abitaziuns e tschella s’occupa da las abitaziuns servidas e las localitats da butia.





Il Stradun nu vain bloccà dürant il temp da fabrica. Be dürant las lavuors da sbodamaint daraja restricziuns. Ün’ulteriura sfida es da manar l’hotel Belvedere dasper ün grond plazzal da fabrica. Il giast less quietezza dürant sias vacanzas. «Nus serrain l’hotel per quatter eivnas a partir da la fin d’avrigl», ha infuormà Kurt Baumgartner sün dumonda. Il sbodamaint vess dad esser glivrà infra ün mais. Dal 2026 daraja lura amo üna jada üna fasa da fabrica intensiva ingio cha l’hotel gnarà serrà per duos mais.