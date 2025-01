Ün mumaint decisiv pel «giuvel architectonic»

Daspö bod duos decennis es la Büvetta Tarasp a Nairs serrada. E daspö quella jada è’la plü o main surlaschada a sai svess e va plan a plan in muschna. La società «Pro Büvetta Tarasp» s’ingascha daspö il 2012 per üna sanaziun da l’edifizi istoric e less cumanzar cullas lavurs amo quist on.