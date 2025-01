«L’on passà vaina fat festa, quist on lavuraina»

Pella seguonda jada dürant seis temp sco cusglier guvernativ presidiescha Marcus Caduff (AdC) la Regenza grischuna. L’on 2025 es ün on sainza festas ed elecziuns. La FMR ha tantüna discurrü cun Marcus Caduff davart far viva, far pops e far wellness.