Schweizer Mixed Staffel auf dem Podest

Jonas Baumann, Anja Weber, Jason Rüesch und Nadine Fändrich holen zum Auftakt der Weltcuprennen in Silvaplana in der Mixed Staffel den dritten Rang. Dies nach einer starken Aufholjagd von Nadine Fähndrich auf der letzten Runde. Der Sieg ging an Schweden vor Norwegen.