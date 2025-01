Das Programm "Ignite: Switzerland" legt den Fokus auf Outdoor-Bildung. Schülerinnen und Schüler aus aller Welt erkundeten im vergangenen Geschäfstjahr des HIF die Natur des Engadins und entwickelten dabei Fähigkeiten wie Kreativität, Selbstbewusstsein, Teamgeist und Belastbarkeit – essenzielle Bausteine für die Persönlichkeitsbildung.



Acht Absolventen und Absolventinnen schlossen das bilinguale Matura- und IB-Programm mit dem Notendurchschnitt von 4,9 erfolgreich ab. Die HIF Sports Academy, eines der führenden Schweizer Leistungszentren für Ski, Snowboard Freestyle, Langlauf und Biathlon, glänzte erneut mit herausragenden Erfolgen: Isai Näff gewann Silber im Langlauf (10km Klassisch) bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Plancia (Slowenien) und Maximilian Wanger holte Bronze mit der 4 x 5 km Mixed Staffel bei den Olympischen Jugendspielen in Gangwon (Südkorea). Guliana Werro (10 km Klassisch) und Isai Näff (30 km Freie Technik) triumphierten im Langlauf. Andrin Steiger gewann im Biathlon (Klasse U15, Einzel- und Massenstart). Laurynne Denoth und Andrin Steiger sicherten sich die Titel im Biathlon (Klasse U15).



Die kontinuierliche Entwicklung von Partnerschaften, etwa mit Swiss-Ski und dem Club da Hockey Engiadina, ist ein weiterer Meilenstein für das HIF. Diese Kooperationen ermöglichen es, professionelle Sportförderung und akademischen Ziele zu vereinen. Der ganzheitliche Ansatz der HIF Sports Academy fördert sowohl die sportliche als auch die akademische und persönliche Entwicklung der Athletinnen und Athleten.



Herausforderungen und Perspektiven



Das Geschäftsjahr 2023/24 zeigt auch, dass die finanziellen Herausforderungen bestehen bleiben. Die betrieblichen Aufwendungen belasteten das Ergebnis erheblich. Dies führte zu einem negativen EBITDA von -1,7 Millionen Franken und einem Jahresergebnis von -2 Millionen Franken, bedingt insbesondere durch Defizite im Internat und in der HIF Sports Academy. Massnahmen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung sind notwendig. Dank der Unterstützung des Hauptaktionärs EiM sowie strategischer Partnerschaften bilden das HIF dennoch optimistisch in die Zukunft.



Mit dem Ausbau digitaler Lernmethoden und der Weiterentwicklung des Sportprogramms möchte das HIF unter der Leitung des neuen Head of Campus, Jared Nolan, seine Position als führende Bildungsinstitution für akademische Exzellenz, sportliche Förderung und Naturerlebnisse weiter stärken.



Strategische Weichenstellungen und Investitionen



Der Verwaltungsratspräsident des Hauptaktionärs EiM hat das Hotel Aurora erworben, um dringend benötigten Wohnraum für Mitarbeitende und neue Möglichkeiten für Campteilnehmende zu schaffen. Dies ist ein entscheidender Schritt, um der Wohnungsknappheit im Engadin zu begegnen und die Attraktivität des HIF als Arbeitgeber zu steigern.



Dank der Unterstützung des Hauptaktionärs konnte das 2015 gewährte Darlehen in Höhe von über einer Million Franken planmässig bis Dezember 2024 zurückgezahlt werden.



Eine Vereinbarung mit der Präsidentenkonferenz EBVM sichert die sportliche Förderung regionaler Talente für die nächsten fünf Jahre und unterstreicht das langfristige Engagement des HIF für den regionalen Sport.



Das geplante Advisory Board, das seine Arbeit ab dem Schuljahr 2025/26 aufnehmen wird, soll strategische Expertise in die Schulentwicklung einbringen, Innovation und internationale Vernetzung stärken.



Der Verwaltungsrat ist aufgrund zweier Austritte (Ursula Fraefel und Gerhard Pfister) auf vier Mitglieder reduziert worden. Der Verwaltungsrat besteht nur noch aus Jon Peer (VR-Präsident), Duosch Fadri Felix (Ingenieur), Christian Gürtler (Vice Chairman EiM Group) und Fraser White (CEO EiM Group).



Medienmitteilung Hochalpines Institut Ftan