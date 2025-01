Per l’inscenaziun tscherchan ils organisatuors urgiaintamaing var ot chantadurs (homens) pel ensemble vocal. Suot la bachetta da Dominic Röthlisberger contribuischa l’ensemble il cling dal toc, cun chant, vusch e rumurs. Redschia fa Rebekka Bangerter. Per as partecipar faja dabsögn d’üna buna vusch (bass, bariton o tenor), da musicalità, plaschair dad experimentar e da chantar rumantsch. Las prosmas prouvas sun als 26, 28 e 31 marz, adüna da las 18.00 a las 22.00, als 5 avrigl, da las 18.00 a las 22.00 ed als 6 avrigl, da las 14.00 a las 18.00. Las prouvas han lö ha Zuoz. Chi chi ha interess da tour part dess s’annunzchar pro l’uniun travers e survain las infuormaziuns per las ulteriuras prouvas e las cundiziuns da partecipaziun. La premiera es als 12 settember. Ulteriuras rapreschantaziuns sun als 13 e 14 settember, als 31 october ed als 1. november. (pd/pl)