Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee gab es bis Dienstagabend im Engadin und den Südtälern laut SRF Meteo, in höheren Lagen auch mehr. Das schöne Wetter und der frische Schnee laden zu Aktivitäten im Freien ein. Der Schnee ist allerdings nass und schwer. Das SLF Lawinenbulletin warnt vor grosser Lawinengefahr im Engadin und in den Südtälern. In den kommenden Tagen ist weiterhin mit Sonnenschein zu rechnen.