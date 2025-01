Vor 122 Fans in der Promulins-Arena trafen Liga-Topskorer Marino Denoth und Fabio Zanetti je zweimal für die Zernezer, dazu Rui Filipe Oliveria Rocha und Fabrice Dias. Womit die Unterengadiner den Rückstand auf den Spitzenreiter auf drei Punkte reduzierten.





Nutzniesser der Samedner-Niederlage war auch der zweitplatzierte HC Poschiavo, welcher sich auf der Natureisbahn in Filisur gegen den HC Albula keine Blösse gab und klar mit 9:2 gewann. Allerdings setzten sich die Puschlaver erst ab dem zweiten Drittel durch, der erste Abschnitt hatte 2:2 geendet. Für den HC Poschiavo, der nun punktgleich mit Samedan ist, trafen Marcello Raselli undTiziano Crameri je zweimal. Die Partie Silvaplana-Sils – Bregaglia musste verschoben werden.





Der Endspurt in der 3.-Liga-Gruppe 2 wird nun superspannend. Leader Samedan (30 Punkte) empfängt Bregaglia (1. Februar), muss nach Poschiavo (30 Punkte) reisen und spielt am Schluss zu Hause gegen Celerina. Der HC Poschiavo hat mit Zernez am nächsten Samstagabend auswärts und Samedan (8. Februar) zu Hause gleich zwei der direkten Kontrahenten als Gegner. Und das drei Zähler zurückliegende Zernez spielt im heimischen Sportzentrum gegen Poschiavo (1. Februar), beim HC Albula und zum Abschluss zu Hause gegen Silvaplana-Sils. (skr)





Der Zwischenstand: 1. EHC Samedan 11 Spiele/30 Punkte (69:26 Tore)*; 2. HC Poschiavo 11/30 (79:26) *; 3. HC Zernez 11/27 (76:21); 4. Hockey Bregaglia 10/13; 5. HC Silvaplana-Sils 11/12; 6. HC Albula 11/11; 7. SC Celerina 11/6; 8. CdH La Plaiv 10/0.





Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst die direkten Begegnungen.