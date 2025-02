«Es ist grossartig zu sehen, wie sich der Nachwuchs von Rennen zu Rennen weiterentwickelt», lobte Wettkampfleiter Sandro Künzler die starken Leistungen. «Wir haben heute viele neue Namen ganz oben gesehen – das zeigt, wie ausgeglichen und spannend die Wettkämpfe im Engadin Ski Cup sind.»





Auch die Zuschauer kamen in Zuoz voll auf ihre Kosten. Familien, Freunde und Fans standen an der Strecke und sorgten im Ziel für die Stimmung. Besonders die knappen Zeitabstände in den einzelnen Kategorien machten das Rennen bis zur letzten Ziellinie spannend. «Wir sind sehr zufrieden mit dem heutigen Renntag», sagte Markus Dodier, OK-Präsident des Engadin Ski Cups. (Einges.)





Die Siegerinnen und Sieger:

• Kategorie U12: Mädchen: 1.Elisabeth Henner 2.Gemma D’Intino 3. Amélie Rose Merker; Buben: 1. Fadri Malär 2. Max Eggenberger 3. Adrian Huldi

• Kategorie U14: Mädchen: 1. Lavinia Crameri 2. Matilda Huldi 3. Zegg Vera; Buben: 1. Edoardo Bertoluni Clerici 2. Sascha Flurin Hugener 3. Noa Gonzalez

• Kategorie U16: Mädchen: 1. Tina Krapf 2. Hässig Janina 3. Justine Flurina Saurer; Buben: 1. Remo Zegg 2. Ben Schrag 3. Alexander Tassan DIN