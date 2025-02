"Der Rennverein St. Moritz und alle Beteiligten blicken zuversichtlich auf das kommende White Turf Wochenende und hoffen auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher", heisst es in einer offiziellen Stellungnahme. Sowohl der Family Day am Samstag als auch der Renntag am Sonntag finden statt. Auf dem Programm stehen am Sonntag Trabrennen, Flachrennen und Skikjöring. Die Wetterprognose für St. Moritz lautet Sonne und Wolken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.