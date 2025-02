Das Programm schafft Orientierung und Transparenz für Gäste, die nach nachhaltigen Angeboten suchen. Bereits sind über 2500 Tourismusbetriebe Teil davon. Sie müssen klar festgelegte Kriterien erfüllen. Das Programm unterscheidet drei Stufen. Die vom Gletschergarten Cavaglia erfüllten Bedingungen für die erste Stufe beinhal­ten das Bekenntnis zu einer nachhal­tigen Unternehmensführung und einer laufenden Weiterentwicklung in Richtung Nachhaltigkeit.





Für die Initianten des Gletschergartens sei die Teilnahme ein bedeutender Schritt hin zu einem eng mit der Umwelt und den Regionen verbun­denen Tourismus. Der 1998 gegrün­dete Verein Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia unter dem Vorsitz von Romeo Lardi hat sich deshalb neue Ziele für eine nachhaltige Zukunft gesetzt: So will der Verein in den kommenden Jahren eine feste Sekretariatsstelle schaffen, um eine effizientere und strukturiertere Verwaltung zu gewährleisten, die visuelle Wirkung der Infra­strukturen im Gletschergarten weiter verbessern und deren Betreuung erleichtern und auch die verschiedenen bestehenden Informationsmaterialien überarbeiten. Dies mit dem Ziel, den Gletschergarten Cavaglia zu einem noch zugänglicheren, einladenderen und naturnahen Ort zu machen. Mit der Unterstützung von Swisstainable könne ein authentisches Tourismuserlebnis geschaffen werden, welches die Umwelt und die Region respek­tiere, so die Verantwortlichen.





Medienmitteilung Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia