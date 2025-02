Im Rahmen einer Zollkontrolle stoppte eine mobile Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit am 30. Januar 2025 einen Personenwagen mit italienischem Kennzeichen, der von einem 56-jährigen Mazedonier gelenkt wurde. Da sich in zwei schwarzen Plastiksäcken im Kofferraum eine grosse Menge an unverzollten Zigaretten befand, wurde das Fahrzeug am BAZG-Standort in Samedan einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Hinzugezogene Spezialisten des BAZG stiessen dabei auf insgesamt 105 Stangen Zigaretten, was einer Stückzahl von 21 000 entspricht. Zur abgabenfreien Einfuhr erlaubt wären pro Person (Mindestalter 17 Jahre) und pro Tag 250 Stück. Inklusive Mehrwertsteuer hatte der kontrollierte Mann somit gut 5500 Franken an Abgaben hinterzogen. Da er die geschuldeten Abgaben nicht bezahlte, wurden 20 750 Zigaretten zur Vernichtung eingezogen. Zudem leitete das BAZG ein Strafverfahren ein.





Medienmitteilung BAZG