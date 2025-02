Am Sonntag, 2. März , werden mehrere Mascha-Rösa-Teams am Engadin Frauenlauf teilnehmen. Damit rufen engagierte Langläuferinnen seit mehr als elf Jahren vor, während und nach dem Engadin Frauenlauf zu Spenden für Projekte im Bereich Brustkrebs auf. Die Spenden werden zwischen den Krebsligen Graubünden und Zürich aufgeteilt. Die pinkfarbene Schleife steht weltweit für die Solidarität von Brustkrebs-Betroffenen.





Präsenz der Krebsligen

Auch die Krebsligen Graubünden und Zürich werden wieder vor Ort sein. Sowohl am Samstag, 1. März, während der Startnummernausgabe als auch am Sonntag, 2. März, werden Krebsliga-Mitarbeitende an den Infoständen in Samedan und im Zielgelände in S-chanf stehen, um Auskünfte zu geben. Zum dritten Mal ermöglicht das Hotel Walther am Freitag, 28. Februar 2025, ab 20.00 Uhr einen besonderen Charity-Abend. Nebst einem Apéro Riche wird Julie Fox den Anlass musikalisch begleiten. Die Songwriterin aus Graubünden versucht, aus stiller Beobachtung die Schönheit der Natur sowie die Geschichten der Menschen und des gewöhnlichen Alltags in einem warmen, folkigen Sound festzuhalten.





Bei der Tombola können dann grossartige Preise von zahlreichen Unterstützern aus der Region gewonnen werden. Der Erlös des Abends kommt den Krebsligen Graubünden und Zürich zugute.





Rund 6600 Frauen erkranken jährlich

Die Spenden, die im Rahmen der Aktion gesammelt werden, gehen zugunsten von Projekten im Bereich Brustkrebs. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Pro Jahr sind in der Schweiz rund 6600 Frauen neu betroffen, das sind jeden Tag mehr als 18 Frauen. Auch Männer können an Brustkrebs erkranken.





So zählt man rund 60 Männer, die jährlich mit dieser Diagnose konfrontiert werden. Je früher Brustkrebs entdeckt und behandelt wird, desto besser stehen im Allgemeinen die Chancen auf Heilung. Für Betroffene und Angehörige sind die kantonalen und regionalen Krebsligen die Anlaufstellen für Beratung und Unterstützung bei sozialversicherungsrechtlichen, arbeitsrechtlichen und finanziellen Fragen. Ebenfalls zum Angebot gehören wichtige Hilfestellungen rund um den Lebensalltag sowie psychoonkologischer Support.

