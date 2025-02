Starke Club-Leistung vom ISC St. Moritz in Chur

Am 15. und 16. Februar fand der 25. Pizokel Cup in Chur statt, an dem sich die Eiskunstläufer und Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen aus der Ostschweiz in verschiedenen Kategorien messen konnten. Das Nachwuchsteam des Schlittschuh-Club St. Moritz überzeugte mit einer starken Club-Leistung.