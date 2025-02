Ein 79-Jähriger fuhr am Freitag kurz vor 15.45 Uhr von Zernez herkommend in Richtung Autoverlad Vereina. Bei der dortigen Kreuzung spurte er auf die Einspurstrecke ein und bog links ab. Zeitgleich nahte von Lavin herkommend in Richtung Zernez ein 39-Jähriger und es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision. Durch den Aufprall wurde das Auto des 39-Jährigen nach rechts geschleudert und kollidierte dort frontal mit einem an der Kreuzung stehenden Auto eines 78-Jährigen. Der 79-Jährige und seine Mitfahrerin sowie der 39-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Die drei wurden mit je einem Ambulanzteam aus Zernez und Scuol ins Spital nach Scuol überführt.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden