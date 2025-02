Breites Teilnehmerfeld und perfekte Bedingungen

Rund vier Wochen nach dem Coop-FIS-Weltcup in Silvaplana und zwei Wochen vor dem Engadin Skimarathon machte der Langlaufsport einen weiteren Halt im Oberengadin. In Zuoz fanden am vergangenen Sonntag die Bündner Meisterschaften statt.