Damit zieht sich der fulminante Auftakt der Wintersaison aus dem November auch in den Dezember fort. Auch im Fünfjahres-Durchschnittsvergleich haben sowohl das Oberengadin (+ 9,2 Prozent) als auch St. Moritz (+ 10, 1 Prozent) sowie die Orte des Brands Engadin (+ 8, 9 Prozent) deutlich vorgelegt. In der Betrachtung der Herkunftsländer ist festzustellen, dass wieder vermehrt Gäste aus dem heimischen Markt ihre Ferien im Oberengadin verbracht haben, das Ergebnis aus dem Monat Dezember- liegt mit plus 4,5 Prozent deutlich über dem des Vorjahres. Auch die Gästezahlen aus Deutschland (+ 2,3 Prozent), USA (+ 16,6 Prozent) und aus dem Vereinigten Königreich (+ 20,2 Prozent) schliessen im Dezember im Plus, während Italien mit einem Minus von – 22,8 Prozent deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat eingebüsst hat. Per Ende Dezember liegt der Verlauf der Wintersaison für das ganze Oberengadin bei plus 9,6 Prozent, St. Moritz kann einen Zwischenstand von plus 4,6 Prozent und die Orte des Brands Engadin von plus 14,8 Prozent melden. Der Zwischenstand in der Wintersaison bei den Gästen aus der Schweiz liegt bei plus 15,2 Prozent, Deutschland bei plus 0,2 Prozent, die USA bei plus 17, 8 Prozent und UK bei plus 23,0 Prozent, Italien dagegen bei minus 13, 8 Prozent.

Engadin Tourismus AG