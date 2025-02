Insembel cun Moreno Margiotta ha Selina Poo güst eir amo guadognà l’ediziun da giubileum chi ha gnü lö in sonda passada, ils 15 favrer, illa chasa da scoula a Sent. Els han guadognà il final cunter il duo Roberto Crameri e Sandro Franziscus chi han ragiunt la seguonda plazza. La terza plazza han ragiunt Mario Riatsch e Flurin Roner. In tuot s’han partecipats 24 murrists al deschavel Turnier da Murra a Sent. (nba)