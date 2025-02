Zernez gewinnt Masterround-Auftakt

Der Auftakt in die Masterround B Ostschweiz ist in der 3. Liga dem EHC Samedan missglückt. Der Sieger der Südbündner Gruppe unterlag am letzten Freitagabend in Promulins vor 88 Zuschauern dem Zweiten der gleichen Gruppe, dem HC Zernez mit 2:5 Toren.