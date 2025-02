Annäherung an Merkur und ferne Galaxien

Am Montag fand an der Sternwarte «viadalat» an der Academia Engiadina in Samedan eine weitere AstroStunde statt. Im Fokus standen der Merkur als kleinster Planet und die seltene Gelegenheit, alle sieben Planeten des Sonnensystems zeitgleich beobachten zu können. Nur das Wetter spielte nicht mit.