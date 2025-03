Nadja Kälin WM-Sechste!

Die St. Moritzerin Nadja Kälin zeigte an der WM der Nordischen in Trondheim ein sehr starkes Rennen über 20 Kilometer Skiathlon und wurde Sechste. Damit erreichte sie ihr bisheriges Karriere-Bestergebnis. Gewonnen wurde das Rennen von der Schwedin Ebba Andersson vor Therese Johaug (NOR).