Die Gäste gingen bereits nach einer Minute in Führung und gaben sie während der gesamten Partie nicht mehr ab. Zwar verkürzten Marino Denoth und Gian Marco Castellazzi im zweiten Drittel jeweils, doch die Flimser stellten den vorgägig erarbeiteten Zweitorevorsprung sofort wieder her. Mit dem zweiten Castellazzi-Tor kam bei den Zernezern zu Beginn des Schlussabschnittes wieder Hoffnung auf, doch die Gäste erhöhten mit zwei Powerplaytoren zum siegsichernden 6:3.





Bei der zweiten Partie konnte der EHC Samedan einen 5:0-Forfait-Sieg einfahren, da die Gäste vom HC Pregassona-Ceresio-Red Fox nicht antraten. Damit liegt vor der dritten Runde der Masterround B der EHC Flims mit dem Punktemaximum an der Spitze, gefolgt von Zernez und Samedan mit je drei Punkten. Ohne Zähler am Tabellenende ist Pregassona-Ceresio-Red Fox. Am nächsten Samstag reist Zernez zum HC Pregassona-Ceresio Red Fox in die Corner Arena in Porza (19.00 Uhr) und der EHC Samedan tritt am Sonntag, 9. März um 14.45 Uhr beim EHC Flims an. (skr)