Die jungen Einheimischen wie Giuliana Werro, die Gebrüder Näff oder Roman Alder gehören ebenfalls zum Favoritenkreis. Sie dürfen auf ein starkes Schweizer Team zählen. Aber auch die Franzosen sind wiederum mit einer Top-Equipe am Start. Allgemein wird ein schnelles Rennen erwartet. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine grössere Gruppe miteinander ins Ziel kommt und der Sprint entscheiden wird, ist recht hoch. Anlässlich der Athletenpräsentation am Samstagnachmittag in Pontresina zeigten sich die OK-Verantwortlichen begeistert vom Zustand der Loipe. Rennchef Adriano Iseppi erwartet ein sehr schnelles Rennen, nicht aber neue Rekordzeiten, da die Loipen sehr kompakt aber nicht eisig seien. "Für die Läuferinnen und Läufer wird es ein Genuss sein", so Iseppi. Stand Samstagnachmittag waren 12'400 Sportlerinnen und Sportler für den Hauptlauf angemeldet.

Die EP/PL ist auf der Strecke und am Ziel vor Ort und wird online berichten. In der gedruckten Ausgabe vom Dienstag, 11. März gibt es einen Rückblick mit Statements, einem Erlebnisbericht, Ranglisten und Bildern.



Autor: Reto Stifel

Fotos Reto Stifel