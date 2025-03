Das hat das Team von Trainer Reto Kobach am Mittwochabend mit einem Auswärtskantersieg von 15:1 bei den ZSC Lions klargemacht.





Nach einem 5:0-Forfaitsieg gegen Uzwil und einem 5:1 gegen Prättigau-Herrschaft in der Masterround Ostschweiz brauchte die U17 von Hockey Grischun Sud (HGS) am Mittwochabend in der Eishalle in Zürich-Oerlikon noch einen Zähler zum Aufstieg in die Topklasse dieser Alterskategorie. Das erste Drittel verlief resultatsmässig noch ausgeglichen, HGS führte nach 20 Minuten mit 2:1 Toren. Im Mittelabschnitt brach der Widerstand der ZSC Lions förmlich ein, Reto Kobachs Truppe überrannte die Einheimischen mit einem 8:0-Drittelsergebnis. Und schliesslich baute HGS in den letzten 20 Minuten das Resultat noch zum überraschenden Kantererfolg aus. Womit Hockey Grischun Sud nach den drei Masterround-Partien mit drei Siegen und dem beeindruckenden Torverhältnis von 25:2 Toren die Promo­tion festigte. Zweiter der Masterround ist der EHC Uzwil, der nun gegen den Zweitletzten der Topklasse um die kommende Klassenzugehörigkeit «stechen» kann.





Die U17 krönte mit dem Erfolg eine beeindruckende Saison. Insgesamt gewann Hockey Grischun Sud 22 der 23 Meisterschaftsspiele mit dem Gesamt-Torverhältnis von 244:42. Durchschnittlich traf die Mannschaft fast elfmal pro Spiel und kassierte knapp zwei Gegentore pro Match. Als «Erfolg einer Mannschaft» würdigte HGS-Trainer Reto Kobach seine Jungs. Die einzige Niederlage bezog die U17 zu Saisonbeginn, als sie mit nur zehn Feldspielern in Uzwil 1:3 unterlag. Die beiden anderen Meisterschaftsspiele gegen die Ostschweizer gewannen die Südbündner aber sicher – ehe noch der Forfaitsieg in der Masterround dazu kam.





Nach der U13 und U15 ist nun Hockey Grischun Sud auch in der U17 in der Topklasse Ostschweiz vertreten. Die Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich beginnt sich auszuzahlen. Weiter ist auch die U20 von Hockey Grischun Sud noch im Rennen um den Ostschweizer Regionalmeister respek­tive die Teilnahme an den Finalspielen Schweiz. Ein allfällig möglicher Aufstieg in die Topklasse U20 wird allerdings nicht angestrebt, da diese Klasse gesamtschweizerisch geführt wird und Reisen bis ins Wallis und in die Westschweiz erfordern würde. Ausser­dem stehen bei der U20 Top auch wochentags Spiele auf dem Programm (Mittwoch und Freitag). Was aus strukturellen und finanziellen Gründen für Hockey Grischun Sud nicht infrage kommt.



Autor: Stephan Kiener