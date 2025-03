Bei traumhaftem Frühlingswetter zeigten die jungen Athletinnen von Freestyle Engiadina (Trägerschaft Skiclub Alpina St. Moritz) eine herausragende Leistung und sicherten sich gleich mehrere Podestplätze. Den Slopestyle-Wettbewerb vom Freitag gewann Neo Zingg in der U15-Kategorie, während Nando Demke sich den 3. Platz sicherte. Lynn Preisig belegte ebenfalls den 3. Platz in derselben Altersgruppe als Snowboarderin bei den Frauen. In der U18-Kategorie triumphierte Tim Leuenberger und gewann.





Am Samstag zeigte Armando Steger in der U13-Kategorie starke Leistungen und belegte den 2. Platz im Slopestyle. Livio Derungs verpasste nur knapp das Podest und erreichte den sogenannten undankbaren 4. Platz, genauso wie Thierry Demke in der U11-Kategorie.





Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Halfpipe-Wettkämpfe. Thierry Demke sicherte sich den 2. Platz in der U11, während sein Bruder Nando Demke den 1. Platz in der U15 belegte. Auch Neo Zingg erreichte den 2. Platz in der U15-Kategorie und sicherte sich damit wie Nando Demke seinen zweiten Podestplatz am Kids Laax Open. Tim Leuenberger erreichte in der U18-Kategorie erneut das Podest und sicherte sich mit dem 3. Platz seinen zweiten grossen Erfolg an diesem Wochenende.





Mit diesen beeindruckenden Ergebnissen zeigten die Athletinnen und Athleten von Freestyle Engiadina ihr grosses Potenzial auf nationaler Ebene mit einem internationalen Teilnehmerfeld. Sie wollen sich aber nun nicht auf ihren Erfolgen ausruhen, sondern die laufende Wintersaison nutzen, um sich weiter vorzubereiten und ihre Leistungen für kommende Events weiter zu steigern. Das nächste Highlight für den Engadiner Nachwuchs wird das Finale der «World Rookie Tour» sein, das vom 29. März bis 3. April im italienischen Madonna di Campiglio stattfindet. (Einges.)