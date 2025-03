Bei internationaler Beteiligung und dichten Teilnehmerfeldern konnte die Engadinerinnen und Engadiner bei den ersten Wettkämpfen bereits überzeugen.





Marcus Florinett aus Scuol sicherte sich über die 10-Kilometer in der freien Technik den zweiten Platz in seiner Kategorie. Noch besser lief es für den Unterengadiner über die 15-Kilometer Skating, denn dort war er sogar der Schnellste und verdrängte seinen finnischen Kontrahenten mit 23-Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dem drittplatzierten Norweger nahm Florinett über eine Minute ab und sicherte sich damit den Weltcupsieg bei den Masters. Für einen weiteren Erfolg aus Engadiner-Sicht sorgte Susi Pfranger. Die Unterengadinerin verdrängte ihre tschechische Konkurrentin über die 15 Kilometer in der klassischen Technik mit über drei Minuten Vorsprung auf Platz zwei. Wie auch seine Frau Susi ist Hannes Pfranger als Doppelstock-Spezialist bekannt und konnte in seiner Kategorie über die 20 Kilometer Klassisch seine Stärke ebenfalls ausspielen. Nach der ersten Zwischenzeit lag Pfranger auf Platz 4, konnte aber im Verlauf des Rennens noch Plätze gutmachen. Mit Schlussrang zwei sorgte er für den doppelten Erfolg des Ehepaars Pfranger.

Autorin: Fabiana Wieser