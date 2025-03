Der vielstimmige Text verarbeitet eine wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftliche Not, die das Engadin und Graubünden derzeit besonders treffen: Alte Häuser werden zu Luxus- und Spekulationsobjekten, während es für die einheimische Bevölkerung keine Wohnungen mehr gibt. Badels Sozialroman nimmt verschiedene Perspektiven auf die Touristifizierung, Folklorisierung und Gentrifizierung des Engadins unter die Lupe. Die wegen des Todes der Mutter aus Wien ins Engadin zurückgekehrte Aita und der ehemalige Treuhänder Luis, der aus idealistischen Gründen den Dorfladen übernommen hat, sind Protagonistin und Hauptfigur. Flurina Badel spannt mit ihren zwei Figuren auf, wie die Dynamik des Geldes das Unterengadin sozial und kulturell verändert. Der Roman ist mit seiner expressiven, genauen und reichen Sprache, die sich aus Sprachtradition und der Alltagssprache nährt, mit seinen sinnlichen Beschreibungen und den tiefgründigen Figuren dicht und trotzdem zugänglich und spannend zu lesen. Dank Flurina Badels erstem Roman haben wir einen intelligenten, sub-stanziellen und fantasievollen literarischen Spiegel der Gegenwart erhalten.



Flurina Badel kam vor vierzig Jahren im Engadin zur Welt. Sie studierte Kommunikation und schloss mit einem Master in Bildender Kunst an der Hochschule der Künste in Basel ab. Sie arbeitet als Schriftstellerin, Künstlerin, Moderatorin und organisiert kulturelle Veranstaltungen. Sie verantwortet die Sendung «Impuls» von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. Seit zehn Jahren ist sie als Künstlerin unterwegs mit dem Duo Badel/Sarbach. Der Schweizer Literaturpreis 2020, der Premi Term Bel und weitere schmücken die Galerie ihrer Auszeichnun-gen. Flurina Badel lebt in Ftan.



«Tschiera» ist 2024 in Vallader in der Chasa Editura in Chur erschienen und wird 2026 unter dem Titel «Nebelflüchtige» in einer deutschen Übersetzung von Ruth Gantert erscheinen.



Die Preisfeier findet am 18. Juni um 18.00 Uhr im Hotel Bellavista in Ftan statt. Es gibt Lobesworte, Dichterinnenworte, Musik und zum Umtrunk die Cuvée littéraire 2025 aus dem Weingut Levanti von Ely und Walter Süsstrunk, Fläsch. Die Etikette gestaltet Jon Bischoff, Illustrator aus Bregaglia.