In der Kategorie Mädchen 2017 blieb Nina Heidenreich aus Ftan beim Schiessen fehlerfrei und sicherte sich den Sieg. Ebenfalls alle Scheiben traf Arina Denoth aus Ramosch, die das Rennen bei den Mädchen 2015 gewinnen konnte. Auch Benjamin Heidenreich aus Ftan war in seiner Kategorie nicht zu schlagen und sicherte sich mit einem Fehlschuss den ersten Platz. Bei den Knaben 2013 ging dank Gianluca Florinett ein weiterer Sieg ins Engadin. Mit einem Fehlschuss und einer starken Laufleistung liess Florinett auf der Lenzerheide die gesamte Konkurrenz hinter sich. Für die beiden Samedanerinnen Lia Gianna Hunkeler und Laila Annina Brasser resultierte in ihren Kategorien jeweils der 3. Rang. Dank Laurynne Denoth aus Ramosch kam in der Kategorie Mädchen 2010 ein weiterer Sieg hinzu, der zum erfolgreichen Nordic Grand Prix des Engadiner Nachwuch­ses beitrug.

Autorin: Fabiana Wieser