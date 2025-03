Der 29-Jährige fuhr gegen 05.30 Uhr über die Hauptstrasse H27 von Bever in Richtung La Punt Chamues-ch. In einer langgezogenen Linkskurve rutschte der Lieferwagen auf der vereisten Fahrbahn über den linken Strassenrand hinaus und kam in einer Senke zum Stillstand. Der Fahrzeugführer erlitt eine leichte Beinverletzung und wurde durch die Rettung Oberengadin zur Kontrolle ins Spital nach Samedan überführt. Der Lieferwagen musste mit einem Kran geborgen werden. Während dieser Zeit führte die Kantonspolizei Graubünden den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. (kapo)