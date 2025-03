Die Teilnehmer setzten sich aus verschiedenen Vereinen der Region zusammen und repräsentierten eine beeindruckende Bandbreite an Schiesssportenthusiasten. Nach einer Qualifikationsrunde duften die besten Sechs je Kategorie am Final teilnehmen. Das Final wird im K.o.-System ausgetragen. In der Disziplin Pistole stehend frei konnte sich Davide Giovanoli mit 233,9 Punkten den ersten Platz sichern, gefolgt von Elmar Fallet mit 231,5 und Ramon Crameri mit 210,6 Punkten. Bei den Pistolen aufgelegt setzte sich wiederum Davide Giovanoli mit 235.3 Punkten durch, gefolgt von Guido Crameri mit 234,1 Punkten und Guido Zellweger mit 214,3 Punkten. Beim Luftgewehr aufgelegt gab es ebenfalls spannende Wettkämpfe, wobei Silvio Städler mit 251,2 Punkten den ersten Platz belegte, gefolgt von Ezio Chiesa mit 248,9 Punkten und Giorgio Murbach mit 228.6 Punkten. Der Bezirks-Schiesstag ist einer der Höhepunkte im Schiesssportkalender der Region, bei dem sich die besten Schützen messen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Der diesjährige Bezirks-Schiesstag war ein grosser Erfolg, und die Organisatoren danken allen Teilnehmern und Helfern für ihren Einsatz und ihre Unterstützung. (Einges.)