Das neue Programm lautet wie folgt:9:00 Snowboard Slopestyle Finalläufe Männer und Frauen (statt am Sonntag, 23.3.)11:00 Skicross Finalläufe Männer und Frauen (statt am Samstag, 22.3)12:15 Freeski Slopestyle Finalläufe Männer und Frauen (statt am Samstag, 22.3)14:30 Dual Moguls Finalläufe Manner und Frauen – wie ursprünglich vorgesehen9:00 Snowboard Alpine Parallelslalom – wie ursprünglich vorgesehen11:00 Ski Cross Team Mixed Finals (statt am Sonntag, 23. März)13: 30 Snowboard Alpine Parallelslalom – wie ursprünglich vorgesehen