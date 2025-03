Der Prix Montagne ist mit 40 000 Franken dotiert und wird seit 2011 von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und der Schweizer Berghilfe verliehen. Zusätzlich stiftet die Mobiliar auch dieses Jahr wieder den mit 20 000 Franken dotierten Publikumspreis Prix Montagne im Rahmen ihres Engagements für die Gesellschaft. Auch dieses Jahr wird Dario Cologna die siebenköpfige Jury des Prix Montagne präsidieren. Der Prix Montagne 2024 ging an die New Rada Schuhmacherei in Le Prese. Den Publikumspreis Prix Montagne gewann 2020 die Handweberei Tessanda in Sta. Maria Val Müstair und 2019 konnte die Soglio-Produkte AG in Castasegna den Preis entgegennehmen.





Auf prixmontagne.ch sind die detaillierten Informationen zur Projektein­gabe aufgeschaltet.