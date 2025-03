In der Kategorie M11 darf sich der junge Daniel Nemec vom Skiclub Lischana Scuol über den Gesamtsieg freuen. Mit 24 Punkten Rückstand klassiert sich sein Teamkollege Leandro Schorta auf dem 2. Schlussrang und macht den Engadiner-Doppelerfolg damit perfekt. Bei den W13 schaffte es mit Laila Grass (2.) ebenfalls eine Unterengadinerin des Skiclub Lischana Scuol in die Top 3. Dank Hanna Chiara Domke vom Skiclub Piz Ot Samedan kam in der Kategorie W15 ein weiterer 2. Platz hinzu. Bei der Elite hingegen ist die Gesamtrangliste noch nicht in Stein gemeisselt, denn zum Saisonabschluss Ende März zählen noch die Resultate der Schweizermeisterschaft in Goms. Der aktuelle Stand stimmt aber durchaus positiv, denn mit Emma Van der Kaaden vom Skiclub Alpina St. Moritz liegt derzeit eine Engadinerin mit 188 Punkten auf dem 2. Rang. Äusserst spannend ist die Ausgangslage der Kategorie Männer Jugend 1, wo Lukas Fliri aktuell den zweiten Platz einnimmt. Dicht gefolgt wird Fliri von seinen Teamkollegen Carlo Kirchen und Andrin Steiger, die mit nur einem Punkt Rückstand gemeinsam auf Zwischenrang drei liegen. Mit nur zwölf Punkten Rückstand auf das Podest befindet sich mit Luca Benderer ein weiterer Biathlet des Skiclubs Lischana Scuol in Lauerposition. Bis zu den abschliessenden Wettkämpfen der Schweizermeisterschaft ist für die Gesamtwer­tung also noch alles offen. (faw)