Der Betrieb der beiden Sesselbahnen Suvretta und Randolins wird eingestellt, um sogleich mit den notwendigen Vorbereitungsarbeiten für die umfassende Erneue­rung der mittlerweile 30-jährigen Vierer-Sesselbahn Randolins starten zu können. Pünktlich zur Wintersaison 2025/26 soll die neue 6er-Sesselbahn in Betrieb gehen.





Die Sechser-Sesselbahn Randolins, welche den bisherigen Vierer-Sessellift ersetzt, ermöglicht einen Aufstieg von der Paradiso- wie auch von der Trutz-Seite und wird statt bisher 1500 auf 2400 Personen pro Stunde befördern können.





Während die gesamte Anlage erneu­ert wird, können aufgrund des guten Zustands der vorhandenen Bausubstanz und dem Gebot eines nachhal­tigen Ressourcenschutzes neun der insgesamt fünfzehn Seilbahnfundamente bestehen bleiben oder diese müssen nur leicht verstärkt werden. Technologisch wird die künftige Sesselbahn Randolins auf dem neuesten Stand sein.





Neben dem Neubau der Randolins-Bahn wird in den kommenden Sommermonaten auch die 30-jährige Anlage Lej da la Pêsch fit für die Zukunft gemacht. Durch die Modernisierung, die bis Ende September abgeschlossen sein soll, kommen die Gäste ab kommender Wintersaison in den Genuss von neuen Sesseln mit gepolsterten Sitzen sowie von kürzeren Wartezeiten aufgrund der leicht erhöhten Fahrgeschwindigkeit. An der Strecke sind nur kleinere Instandhaltungsarbeiten an Fundamenten nötig.





Engadin St. Moritz Mountains AG