Elias Luminati stellt einen Rekord auf, den kein anderer Schneesportlehrer in der Schweiz bislang erreichen konnte: Zum vierten Mal wurde er an den Schweizermeisterschaften der Skischulen bester Schneesportlehrer. Auch Luca Ricou konnte sich in diesem Wettbewerb behaupten und holte sich den dritten Platz – eine Leistung, die für das hohe Niveau der Skischule spricht und auch die grosse Bandbreite des Lehrerteams der Skischule St. Moritz zeigt.



Mannschaftswertung: Teamgeist auf höchstem Niveau

In der Mannschaftswertung setzte die Skischule St. Moritz erneut Massstäbe. Mit einem perfekt abgestimmten Team, das in jeder Disziplin vorne mit dabei war, sicherte sich die Skischule den ersten Platz. "Dieser Erfolg bestätigt die aussergewöhnliche Vielseitigkeit und das hohe technische Niveau der Lehrer und Lehrerinnen, die das Team mit herausragender Expertise und Teamgeist führten", meint Tiziano Zeller, Geschäftsleiter Snowsports St. Moritz AG.

Das Demo Team Guardia Cotschna konnte seine Erfolgsgeschichte fortsetzen und sich für das Finale qualifizieren. Nach dem Titelgewinn im vergangenen Jahr setzten sie sich auch in diesem Jahr mit präzisen Darbietungen hohe Massstäbe. Ein Fehler im Finale verhinderte jedoch den erneuten Sieg, sodass das Team am Ende den dritten Platz erreichte.



Nordic-Cross: Samantha Zeller krönt sich zur Siegerin

Ein weiterer Glanzpunkt für die Skischule St. Moritz war der Erfolg im Nordic-Cross, bei dem sich zehn Schneesportlehrer der Skischule St. Moritz für das Finale qualifizierten. In einem packenden Rennen sicherte sich Samantha Zeller den ersten Platz bei den Damen und damit souverän den Titel. "Ihr Sieg zeigt einmal mehr, welches immense Talent und welche Wettkampfhärte innerhalb der Skischule zu finden sind", so Tiziano Zeller.



Fazit: Ein Jahr voller Erfolge

Die Skischule St. Moritz kann somit auf ein weiteres Jahr voller Erfolge zurückblicken. "Mit beeindruckenden Einzelleistungen, aber auch einem starken Teamauftritt in diversen Disziplinen hat sie ihre Position als eine der führenden Ausbildungsstätten im Schweizer Schneesport nachhaltig gefestigt", heisst es in einer Medienmmiteilung der Skischule.