Mit Claudio Mathieu hat das Turnier aber einen würdigen und strahlenden Sieger erkoren. Das Ergebnis von 156 Punkten zeigt, dass die Verhältnisse durchaus sehr gute Resultate erzielen liessen. Mathieu hat schon regelmässig in solchen Wettkämpfen mit äusserst guten Resultaten auf sich aufmerksam gemacht, zuletzt auch an den Weltmeisterschaften in Graz. Au den Rängen finden sich zwei Clubkammeraden vom SSC Frauenbiburg (Deutschland) wieder. Mit je 152 Punkten behält Paul Kaspar dank der besseren letzten Passe (22 Punkte) das bessere Ende für sich und wird zweiter vor Axel Kadur im 3. Rang.





Mit Orlando Bass im 15. Rang , kann ein weiterer Engadiner mit seiner Leistung zufrieden sein, denn mit 132 Punkten ist ihm sicher eine sehr gute Leistung in einem äusserst kompetitiven Umfeld gelungen.





Beim Mannschaftsschiessen triumphieren die Deutschen von Moitzerlitz-Regen. Angereist mit sieben starken Spielern haben die Vorjahressieger vor allem die jüngere Generation spielen lassen, die ihre Sache auf sehr eindrückliche Weise erfolgreich bestritten haben. Kufner Stefan, Hein Christian, Stöber Daniel, Plank Tobias und Rammel Sebastian nehmen die grösste Treichel in Empfang, zusammen mit dem Wanderpreis.





Aus dem Südtirol (I), der ASV Ritten Sport mit Karadar Armin, Hanni Walter, Zublasing Roman, Enderle Lorenz, Prast Walter und Riegler Hubert heftete sich schon zum Ende des ersten Turniertages an die Fersen des Leaders, konnte die Pace halten und sich schliesslich mit 3 Punkten Rückstand im zweiten Rang klassieren.





Aus Schweizer Sicht äusserst erfreulich erreichte der ESC am Bachtel mit Dal Molin Pascal, Biedermann Thomas, Wüthrich Roger und Wyss Armin den 3. Rang. Am ersten Turniertag noch auf dem 5. Rang, konnten sich die Zürchoberländer an ihrer 35 Teilnahme am Turnier selber belohnen und sich an den starken Teams von Dingolfing (D) und Luttach (I) vorbei spielen und das Podest komplettieren.





Mit Fredy Weyermann hat auch ein besonderer Jubilar am Turnier teilgenommen. Fredy reist schon zum 40. Mal ins Engadin. (Einges.)