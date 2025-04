Wie Daniel Bosshard den Anwesenden erklärt, wird das aufwendige Präparieren der Loipen über die Oberengadiner Seen in Zukunft ein Ende haben.. 74 Prozent der Teilnehmenden einer Instagram-Abstimmung von Silvaplana Tourismus beantworteten die Frage: «Soll das Projekt Loipa sgüra weiterverfolgt werden» mit Ja. Einige waren der Meinung, die Idee sei «zu gut, um wahr zu sein». Und so war es dann auch: Der Artikel Oberengadiner Loipennetz «sucht» neue Wege war frei erfunden und findet als 1. April Scherzartikel seinen Platz im Archiv der EP/PL.